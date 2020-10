Speváka navštívila v jeho štúdiu redaktorka markizáckeho Telerána. ,,Prvá vlna korony bola pre mňa tvorivá. Venoval som sa čítaniu kníh, počúvaniu cudzej muziky a prechádzkam s mojím malým synom a popritom vznikol počas troch-štyroch dní môj nový album Hodina medzi psom a vlkom,” priznal Müller.

Richard Müller vydal počas korony nový album. Zdroj: tv markíza

,,Druhú vlnu nejako nepociťujem, verím, že sa ma to nedotkne. Ani mojej rodiny a blízkych. A tým sa to dá vydržať. Žiadny tlak ani necítim, pretože tlačové besedy nesledujem, takže mňa sa nemá čo dotknúť. Je mi to strašne ľúto, lebo sú desiatky, stovky, tisíce ľudí, ktorých sme nevideli na pódiu, ale sú za pódiom. Tí vždy žili z malých peňazí a teraz žijú z ničoho,” pokračoval a priznal aj to, ako sa udržiava v celkovej pohode.

,,Mne pomáha muzika. Počúvam od Whitney Houston po Milesa Davisa všetko. Menej počúvam vážnu hudbu, lebo som na ňu podľa mňa ešte nedorástol. Ale muzika mi pomáha vždy a teší ma veľmi,”dodal.

