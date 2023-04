Richard Autner počas večera ukázal svoju "skrývanú" priateľku Lujzu. Umelec si totiž svoje súkromie stráži a verejnosť doteraz ani netušila, že v jeho živote je nejaká žena. Na 8. tanečné kolo ho však prišla podporiť a herec jej v priamom prenose prejavil náklonnosť. Práve ona bola tou, ktorá mu počas šou bola tou najväčšou oporou. Lujza, ktorá je známa tým, že sa nechce medializovať, po prenose exkluzívne poskytla rozhovor Markíze.

Richard Autner tancoval v 6. kole sambu. Zdroj: TV Markíza

"Musím sa priznať, že som to nečakala, lebo bol mojím favoritom od prvého kola, ale tak je to šou a tá musí ísť ďalej či s Riškom alebo bez RIška. Má za sebou poriadne náročné dni, kedy skúšal novú hru v divadle a každý jeden večer hral predstavenie a do toho trénoval tieto dva naozaj ťažké tance. Obdivujem ho a mala som zimomriavky pri oboch tancoch," prezradila pre markiza.sk partnerka Lujza, ktorá dodala, že s ním tancovať nebude. "Radšej budeme asi jazdiť na koni, to nám ide obom lepšie," dodala.

