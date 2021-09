Siedmeho apríla 1944 Alfréd Wetzler unikol spolu s mladším väzňom Vrbom z tábora smrti Osvienčim. Cieľom úteku však nebolo len zachrániť si vlastný život, ale zabrániť umieraniu tisícov ľudí. Po smrteľne nebezpečnom putovaní došli na Slovensko, kde vznikla správa o genocíde. Tajnými cestami sa dostala až do rúk Winstona Churchilla a Franklina D. Roosevelta a zasiahla do vývoja 2. svetovej vojny. A práve to je téma nového filmu Správa od Petra Bebjaka.

Na snímke režisér Peter Bebjak, prezidentka Zuzana Čaputová a producent Rastislav Šesták prichádzajú na premiéru filmu Petra Bebjaka, Správa. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Je to príbeh, ktorý ešte nebol spracovaný. Keď som sa k nemu dostal, zistil som, že veľa ľudí o ňom nevie. Podľa mňa je dôležité prerozprávať ho a dostať ho medzi ľudí. A najdôležitejšie je, že súčasnosť potrebuje mať nejakých hrdinov. Práve Wetzler a Vrba, ktorí boli odsúdení na smrť, na deportáciu, tak práve ich čin, ich misia mala veľkú úlohu a prínos,“ povedal nám režisér.

