Nebolo to síce až také veľké tajomstvo, ale vďaka televíznej reportáži ho už všetci poznajú. Otec Radka Filipiho (39), ktorý je snúbencom Lucie Bílej (56), totiž žije ako bezdomovec a to už dlhých 19 rokov.

Keď sa reportéri televízie CNN Prima News vybrali do Ostravy, aby medzi medzi miestnymi bezdomovcami zistili, ako sa pripravujú na blížiacu sa zimu, natrafili na Radkovho otca. Volá sa Roman Dvorský a reportérom sa okamžite predstavil slovami: „Som otec toho Radka, ktorý žije už sedem rokov so speváčkou Luciou Bílou. Neklamem. S osudom nič neurobíte, prežívam v garáži,“ povedal na úvod. Živí sa vyberaním kontajnerov: „Je mi to trápne, ale vyberám kontajnery a popolnice. Starý papier dávam do zberu, fľaše do výkupu, občas nájdem ešte zabalené jedlo, napríklad balíček párkov, na ktorých si pochutná Lucky,“ ukazuje na svojho vlčiaka.

Lucie a Radek sa zasnúbili. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cdtr6bVoqsb/

Roman Dvorský zostal napriek tomu, že má okrem Radka ešte dvoch ďalších synov, sám. Reportérovi sa posťažoval, že za tých 19 rokov sa mu ani jeden zo synov nikdy neozval. Všetko si však spôsobil sám a vzťahy medzi ním a deťmi boli napäté už dávno. Jeho manželstvo sa rozpadlo najmä kvôli alkoholu, ale v hre bol aj gambling, nevera a domáce násilie. Je logické, že po týchto excesoch nemali a nemajú synovia žiadny záujem ho kontaktovať.

Viac svetla do temnej rodinnej situácie vniesol sám Radek, ktorý reportérom povedal: „Viem, že je veľa ľudí, ktorí si to, že sú na ulici, naozaj nezaslúžia. Ale vy sa ma pýtate na agresívneho, zlého, násilníckeho alkoholika a gamblera, ktorý roky ubližoval celej našej rodine, preto ho už viac než 25 rokov nepovažujeme za jej člena. Neželám mu nič zlé, ale na ulicu sa dostal sám.“ Tieto informácie už dávno vedela aj Lucie Bílá, ktorá necíti potrebu budúceho svokra spoznať. Preto mu odkázala, že ho nechce nikdy vidieť.



Prečítajte si tiež: