Nebezpečným témam jednoducho nevie odolať. Kristína najnovšie zamierila do vychýreného rajónu bratislavských prostitútok. Ako sa im darí v tomto ťažkom období? „Ako biznis je to slabšie. Kamionisti, to sú mŕtve body. Zarobím 70 - 80 eur, no predtým to bolo aj 200 eur. Robia nám však testy každý týždeň, lebo sa boja zákazníci. Skôr sa neboja V. I. P. zákazníci, tí, čo majú veľa peňazí, lebo už nevedia, čo so sebou,” priznala bez okolkov prostitútka, ktorú Kristína oslovila. A za ten krátky čas, čo tam Kövesová robila reportáž, sa v ich rajóne pri lesíku zastavila desiatka luxusných áut. Práve pracháči majú najzvrhlejšie chúťky.

„Chcú ma aj biť, chcú, aby som sa im vycikala do úst a aj to druhé. Také chute som ešte nezažila,” pokračovala prostitútka s tým, že od mužov zákona dostala už aj pokutu. “Minule mi dali pokutu 20 eur preto, že som nemala rúško. A keď ma chytia po 20. hodine, tak ma najskôr napomenú. Keď ma chytia druhý raz, už mi dajú pokutu,” dodala v reportáži Televíznych novín.

