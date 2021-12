Názlerová je so silami v koncoch. „Strašne ma prekvapuje, ako dlho to trvá. Stále neviem nabrať silu. Sú to už 4 týždne. V pondelok som opäť mala krízu, a to návaly na odpadnutie, zimnicu a stále veľmi pokašliavam. Vôbec nemám pocit, že sa to zlepšuje. V domove som nikoho nenakazila, doma len manžela, ale ten bol po pár dňoch v poriadku,“ prezradila nám nedávno Renáta. „Takto vyzerám po covide,” napísala cez víkend Názlerová na Instagrame a zverejnila aj záber, ako ju tento vírus poznačil.

Moderátorka vyzerá poriadne zničene. Okrem toho čelí nechutným útokom na jej osobu, s ktorými sa tiež verejne podelila. „Posledné týždne mi dávajú zabrať, ale to už viete. Musím povedať, že to vyprodukovalo aj enormné množstvo komentárov, z ktorých som sa dozvedela: že som sviňa, ktorá si za túto propagandu očkovania dala zaplatiť! Že som tučné prasa a čo som čakala, veď keby som nebola tučná, tak ani neochoriem! Že najlepšie bude, keď zdochnem a so mnou celá moja rodina,” zverila sa moderátorka so šokujúcimi odkazmi od ľudí.

