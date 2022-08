V prvej vlne pandémie sa v pezinskom DSS rozšíril koronavírus tak, že 16 klientov na to doplatilo životom. Na vine bol nezodpovedný prístup vtedajšieho vedenia. Názlerovej, ktorú Slovensko pozná ako ráznu advokátku z televíznej Súdnej siene, sa podarilo nastoliť v domove poriadok a robila všetko pre to, aby sa klienti cítili dobre aj v čase, keď nemohli chodiť von. Situácia sa po čase stabilizovala, no prešlo pár mesiacov a v domove opäť zúri covid.

„V zariadení sociálnych služieb, kde pracujem, máme tretí týždeň karanténu. A k tomu náleží aj takýto ‚outfit‘. Covid zasiahol nielen polovicu klientov, ale aj tretinu zamestnancov. Nesmierne náročné tri týždne, v ktorých podávali obdivuhodné výkony. Nielen pracovné, ale aj ľudské. Od niekoľkých klientov som dostala ‚požiadavku‘, aby som im poďakovala za ich obetavosť, láskavosť a úsmev, ktorý pre nich mali každý deň,” zverila sa Názlerová na sociálnej sieti.



„Aj pre mňa je spolupráca s ľuďmi, ktorí nenechajú v štichu kolegov a ktorí sa obetujú, aby pomohli odkázaným, veľkou lekciou. Lekciou profesionality a ľudskosti. Preto kolegom aj takto verejne, pred vami všetkými, vyslovujem svoje hlboké uznanie. A ďakujem im,” dodala odhodlane Renáta.



