Kilečká navyše nikdy neriešila a o svojej váhe nemá problém hovoriť. Renáta Názlerová sa nedávno na sociálnej sieti pochválila fotkou, ako chodí nahodená do práce. Toto by ste od nej rozhodne nečakali. „Dnes v práci tak trochu ako domina. Čo ste dnes do práce zvolili vy?” napísala k fotke. Treba uznať, že kožené šaty a bodkované pančušky sme na nej ešte nevideli. Priaznivci jej odvážny outfit, ako inak, poriadne ocenili.

Renáta Názlerová sa vo funkcii šéfky Domova seniorov našla. Zdroj: instagram