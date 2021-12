Začiatkom decembra Názlerová uverejnila na sociálnej sieti fotku z nemocnice. No dodnes nie je úplne fit. „Strašne ma prekvapuje, ako dlho to trvá. Stále neviem nabrať silu. Sú to už 4 týždne. V pondelok som opäť mala krízu, a to návaly na odpadnutie, zimnicu a stále veľmi pokašliavam. Už som doma z nemocnice a vôbec nemám pocit, že sa to zlepšuje. V domove som nikoho nenakazila, doma len manžela, ale ten bol po pár dňoch v poriadku,“ prezradila Renáta, ktorá práve v týchto dňoch mala pokrstiť svoju ďalšiu knihu.

Renáta Názlerová Zdroj: instagram.com/Renáta Názlerová

„Začala som ju písať pred dvoma rokmi, keď mi mama zomrela. Kniha je spomienkou na to najťažšie obdobie. Mama mi zomrela vo februári 2020, potom v marci sa začala pandémia,“ dodala autorka.

