Bývalá právnička z jojkárskej Súdnej siene Renáta Názlerová (53) je žena s krivkami krv a mlieko. A hoci nemá problém hrdo sa ukázať v plavkách či v krátkych šortkách, aj ona už neraz zatúžila po krajšej postave a v minulosti držala všetky možné diéty. No zakaždým, keď zhodila, vždy to nabrala naspäť. Aktuálne je zahrnutá prácou a jej ručička na váhe vyskočila už na poriadne vysoké číslo. Aj preto sa rozhodla, že naposledy sa ide pustiť do náročného boja s chudnutím.

Renáta Názlerová sa v minulosti objavovala na obrazovkách televízie JOJ ako právnička v Súdnej sieni a okrem toho moderovala aj reláciu Supermama. Mnohé diváčky si ju mimoriadne obľúbili aj z toho dôvodu, že zo svojho vzhľadu si nikdy nerobila ťažkú hlavu a dokazovala, že aj plus size ženy môžu robiť moderátorku v televízii. Nedávno dokonca rozbehla bazár jej šiat, čím vždy poteší iné „plnšie” dámy. „Chceme si dopriať takisto ako ostatní, tiež sa chceme tešiť zo života ako ostatní, no a čo, že nosíme veľkosti nad 44,” prezradila nám nedávno Názlerová. A aj keď váha u nej rozhodne nie je na prvom mieste, aj ona sa v živote už neraz potrápila mnohými diétami.

Renáta Názlerová Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChaYywVLPKV/

„Neexistuje diéta, ktorú by som nedržala, s diétami mám mimoriadny celoživotný vzťah. Keby som porátala všetky kilá, ktoré som diétami pochudla, tak už tu dvakrát nie som. Problém nie je schudnúť, problém je to udržať. To je jedna vec a druhá vec, čo vám budem hovoriť, sú obdobia, keď sa človek na to musí sústrediť, lebo chudnutie je dlhodobý, ak nie celoživotný proces a pozostáva z toľkých zložiek, na ktoré treba silno dbať, obzvlášť, keď je niekto tak nad normu váhy, ako som ja. A to nie je o tom, že potrebujete dať dole 5 kíl, ale 50 kíl! A to je už naozaj fuška a drina,” pokračovala Názlerová s tým, že sa opäť chce pustiť do boja s kilami.

„Nebude to zo dňa na deň. Nie som schopná sa teraz na to ešte sústrediť, energiu potrebujem dávať do iných vecí – do mojej práce, ktorá ma stojí naozaj veľa síl a odčerpáva mi tak na 100 % energiu. A ešte chystám knihu,” hovorí.

„Ak sa mám teda ešte posledný raz pustiť do chudnutia, tak teda dobre! Ale musím si ten systém poriadne premyslieť a nastaviť. Nemôže to byť taký ten hurá systém, kde to po týždni, dvoch alebo po mesiaci vzdáte a zase máte potom len ďalší neúspech,” priznáva. A ako teda bude chudnúť? Najme si osobného trénera?

„To ešte uvidím, lebo už mám v tých posilňovniach toľko odtrénované, že si nemyslím, že by som potrebovala trénera. Päť rokov som bola v dvojfázovom tréningovom tempe, že ráno kardio a večer silový tréning, ale nemala som ešte priestor a silu sa opäť vrátiť do tohto režimu. Čiže, ak by sa mi to najbližšie podarilo, bolo by to úplne skvelé,” dodáva s odhodlaním.



