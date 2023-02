Napriek tomu, že Adela Vinczeová (42) si už zhruba tri mesiace užíva mamičkovské povinnosti, keď im do rodiny, zatiaľ však iba na skúšku, pribudlo dieťatko z adopcie, na prácu nezanevrela. Okrem viacerých projektov sa už vyše 10 rokov venuje vlastnej relácii Trochu inak. Tej sa k januáru 2023 vyrobilo už viac ako 115 častí, v ktorých sa predviedlo približne 330 hostí. Moderátorka nám odhalila zákulisie príprav svojej relácie a prezradila aj to, ktorý hosť ju najviac prekvapil.

"Trochu inak je krásna spoločná terapia pre divákov a aj mňa. Ak aj pre hostí, tak sa teším. V radostnej energii otvárame témy a príbehy, ktoré zjemňujú dušu a občas sa pri tom aj slušne nasmejeme. Som rada, že dávame priestor kvalitným a občas aj menej známym interpretom. Je to moderátorský dar a som zaň vďačná celému tímu okolo Dana Rabinu, režisérovi Riškovi Raimanovi, Braňovi Šantovi z RTVS, SND, ako aj našej aktuálnej charizmatickej scéne divadla L + S a predovšetkým všetkým divákom,“ prezradila nám v úvode rozhovoru Adela Vinczeová.

Trochu inak s Adelou Vinczeovou oslávilo v januári už 10. výročie. Na snímke s Emmou Drobnou. Zdroj: RTVS

Bol nejaký hosť, ktorý vás niečím veľmi prekvapil?

– Asi žiaden hosť ma nejako mimoriadne neprekvapil, ale Juraj Bača bol jediný, ktorý zadkom netrafil do kresla. To bolo veľmi vtipné. Ako aj celý rozhovor s ním.

Ktorého z vašich respondentov by ste označili za takého úplne naj?

– To sa naozaj nedá povedať. Mám veľa žiarivých hostí v pamäti, ale NAJ by som si nedovolila prisúdiť žiadnemu z nich. Som však vďačná, že sa nám podarilo hostiť svetové kapacity, akými sú Daniel Everett, Bruce Lipton alebo Jane Goodall.

Podľa čoho si vyberáte hostí, ktorých pozvete do vašej relácie Trochu inak?

– Podľa nejakého faktoru, inšpiratívnosti, pozitívna, objavna, príbehu, ľudskosti, nadhľadu. V nejakom pomere je v každom hosťovi toto namiešané.

Pamätáte si na hosťa, na ktorého ste sa museli pripravovať najdlhšie?

– Vždy ide o hostí, ktorí sa spájajú s nejakou knihou, ktorú si, samozrejme, prečítam. Alebo ide o takú citlivú tému, že považujem za potrebné osobné stretnutie. Takých hostí bolo niekoľko. Rada napríklad spomínam, ako som bola na návšteve u manželov, ktorí boli dlho bez domova – a ako som ten ich nový domov vnímala ako láskyplný a že sa oň starali s vďakou. To bolo k téme bývania pre ľudí bez domova. Možno sme vtedy niekoho ďalšieho inšpirovali k prenájmu bytu ľuďom s podobným osudom.

Kto vám z nich tak najviac utkvel v pamäti?

– Silno na mňa zapôsobili ľudia, ktorí trochu oslobodzujú uvažovanie od toho, čo považujeme za jediné správne alebo o čom si myslíme, že vieme, ako to je, a netreba si už otvárať horizonty. Preto ma fascinovala Sandra Giňová, ktorá je Rómka a pôsobí v osadách ako omama pomáhajúca rozvoju malých detí. Tým vytvárajú základ pre ich budúcnosť a tým aj cestu von zo začarovaného kruhu. Určite na mňa silno zapôsobila transrodová žena Liberty Blake Simon. Lingvista Daniel Everett sa zas ako misionár v amazonskom pralese vrátil od domorodcov ako ateista a svetovo uznávaný vedec Bruce Lipton hovoril o epigenetike. Bolo by toho veľa, na týchto hostí som si len teraz náhodne spomenula.



