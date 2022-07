„V Nitre je aktuálne 37 stupňov, kúpalisko je plné ľudí... do týchto chvíľ predali 2500 lístkov,“ informoval a diváci už v tých chvíľach mohli počuť, že s ním niečo nie je v poriadku. Jakubovi počas toho, ako podával informácie, prišlo zle. „Prepáčte,“ zneli jeho slová, predklonil sa a živý vstup sa prerušil.

Redaktorovi Televíznych novín Jakubovi Takáčovi prišlo náhle zle a živý vstup museli okamžite prerušiť. Zdroj: TV Markíza

„Regionálny redaktor Televíznych novín dnes počas celého dňa monitoroval situáciu v súvislosti s extrémnymi horúčavami. Vysoké teploty a pracovné nasadenie však spôsobili, že aj jemu prišlo počas živého vstupu nevoľno. Redaktorovi je už momentálne lepšie,“ povedala PR manažérka Veronika Stojáková. Jakub neskôr potvrdil, že musel vyhľadať lekársku pomoc, dostal infúziu, ale jeho stav sa už zlepšil.

Ako sme sa dozvedeli, ľudia okolo si dokonca mysleli, že to iba hrá a je to súčasť reportáže. Viacerí počas toho ešte aj kývali do kamery. Horúčavy bičujú Slovensko aj dnes. Dávajte si veľký pozor, pite veľa tekutín a vyhýbajte sa pobytu na priamom slnku!

