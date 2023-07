Azda neexistuje nikto, kto by počas uplynulého víkendu nevybehol na kúpalisko či niekam k jazeru sa schladiť v týchto tropických dňoch, ktoré momentálne panujú na Slovensku. Svoje o tom vie aj známy repeťák Peter Stašák. Ten sa vybral do Nižnej Hutky, pravdepodobne na chalupu, kde trávil horúcu nedeľu v tieni. No a „odpadnete”, ako bojoval proti vysokým teplotám. „Naši otcovia veľmi dobre vedeli, čo v letných horúčavách,” povedal v krátkom videu, ktorým sa pochválil na svojom profile na Instagrame. No a na ňom si močil nohy v lavóre studenej vody. No, čo, vyskúšate to aj vy?

