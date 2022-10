Tento duel je historický, Aless (24) a Dominika (30) sú prvé ženy, ktoré si to na Fight Night Challenge vyskúšajú. Na prípravu majú čas do 27. decembra. Zaujímavý bude aj preto, lebo pred pár rokmi si parádne skočili do vlasov.

Síce len slovne, ale svižne. „Aj keď nemám Air Maxy aj s Conversami, som sexi. Vravíš, že ideš hore, no Jaroš ti píše texty. To nemusia skúmať vedci, plynie z toho, že ste mimo všetci,“ obula sa v roku 2015 začínajúca Aless v jednej zo svojich skladieb do Dominiky. Dievčatá si potom ešte vymenili pár „pekných slov“, no na tlačovke sa do istej chvíle tvárili, že je to za nimi. Šance majú v podstate rovnaké.

Na snímke Dominika Mirgová počas súkromnej predpremiéry videoklipu k pesničke 2004. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Vlani som niekoľko mesiacov trénovala, box som si zamilovala, rada by som skúsila niečo nové a dostala sa do lepšej fyzickej a psychickej formy, preto som túto ponuku prijala,“ vyznala sa Aless. Trénovať bude striedavo v bratislavskej OFA a v Poľsku, kde žije so svojím priateľom futbalistom.

„Za to, že som túto ponuku prijala, môžu Paťo a Attila. Povedali, ty si Rómka, ty to dáš! Predtým som nikdy neboxovala, ale tento šport sa mi páči a povedala som si, kedy, ak nie teraz, urobiť zo seba bojovníčku,“ vysvetlila svoju účasť Dominika, ktorá trénuje vo Véghovom trnavskom gyme. Na otázku, či je teda starý spor zažehnaný, zareagovali rôzne.

Dominika: „Nevyvoláte medzi nami vojnu!“

Aless: „Je to zažehnané, ale pri zápase si na to dokážem spomenúť!“





