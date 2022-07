To najlepša, to najlepša zábava graduje, graduje, graduje! Tento refrén v roku 2005 poznali azda všetci a pieseň s názvom ,,Najlepša zábava“ od rapera Mec Vrabca nemohla chýbať na žiadnej diskotéke. Po dlhých rokoch sa teraz pokúša o veľký comeback. Pre svojich fanúšikov pripravil veselú tanečnú pesničku, ktorú sa chystal na svetlo sveta vypustiť už v pondelok. Skončil však v nemocnici.

Pesničku „Slnko Púpava“ naspieval spolu so speváčkou LeRou. Radosť z návratu mu však prekazil incident, po ktorom skončil v nemocnici. V centre Bratislavy na Obchodnej ulici totiž rapera surovo napadli. Podľa informácií Topky.sk na neho surovo zaútočili dvaja mladí muži, ktorí ho päsťami bili plnou silou priamo do tváre. Proti dvom urasteným chlapom nemal žiadnu šancu.

Mec Vrabec Zdroj: youtube

„Prežil som najväčší strop bolesti v mojom živote. Mám trojitú zlomeninu sánky, navŕtaných šesť šróbov v ústach, tri titánové platničky a na niekoľko dní zdrôtovanú čeľusť. Lekári mi povedali, že ak by som nepodstúpil operáciu, tak by sa mi za pár dní rozpadla sánka a ja by som zomrel na ťažký šok z bolesti,“ opísal pre Topky Mec Vrabec svoje utrpenie.

Podľa ďalších infomácií Topiek polícia už pátra po páchateľoch, ktorých vďaka kamerovému systému pravdepodobne čoskoro dolapia. „Vedeli, kto som. Kričali na mňa, že sú od nejakých MMA zápasníkov. Asi by sme sa mali aj zamyslieť, či je správne v rapovej kultúre prezentovať bitkárske štýly. Lebo týpci si vyslovene išli udrieť do rapera“ dodal.