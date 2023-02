Dara vopred sľubovala nadupanú šou plnú skvelých tanečných čísel, jej veľkých hitov a fantastických hostí. Mená však pred koncertom držala v prísnej tajnosti. Vopred prezradila iba jediného interpreta a tým bola jej kamarátka Tina. A už je jasné, prečo niektorých hostí nechcela vopred oznámiť. Fanúšikovia by totiž počas jej koncertu prišli o obrovský šok, ktorý na nich čakal.

Dara Rolins a jej veľkolepý narodeninový koncert v pražskej O2 Aréne. Zdroj: Instagram dararolins_vermi

Keď sa totiž Dara na začiatku roka 2018 po siedmich rokoch rozišla s raperom Rytmusom, nikto už nečakal, že by sa títo dvaja ešte niekedy stretli. Po krachu ich vzťahu si totiž Patrik našiel novú lásku Jasminu Alagič a každý príspevok Dary, ktorý smeroval k spomienkam na ich vzťah, ho vytočil do vývrtky. Neraz Rolins adresoval poriadne drsné slová a neskôr ani Dara nemala na svojho bývalého pekného slova...

O to väčšie prekvapenie nastalo v sobotu v pražskej O2 Aréne. Keď odpálila hit Party DJ, ktorý kedysi naspievala spolu s Rytmusom, hostia v aréne ostali ako obarení. Na pódium vybehol jej ex Rytmus! Aréna bola v totálnom vytržení. „Darinka, v prvom rade by som chcel poďakovať za všetko. Že sa o nás staráš, že robíš hudbu, že nás ovplyvňuješ, gratulujem ti k tejto krásnej udalosti a k plnej O2 Aréne. Veľký potlesk! Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, veľa šťastia a veľa lásky, pretože o tom to je!“ povedal jej Rytmus na konci svojho vystúpenia. Ako sa hovorí, čas zahojí všetky rany a bývalí partneri sa tak konečne zmierili.

S Darou si zaspieval aj jej expartner Rytmus. Zdroj: https://www.instagram.com/jarosmiro/

Všetci fanúšikovia netrpezlivo čakali, či sa raper po koncerte vyjadrí, ako k tomuto zmiereniu vôbec prišlo. A viacerých zaujímalo aj to, či s tým jeho manželka Jasmina Alagič vôbec súhlasila a aký ma na to názor. No a kráska „vyslyšala“ prosby ich priaznivcov a v pondelok neskoro večer spustila na Instagrame live vysielanie, kde odpovedala na všetky zvedavé otázky. Samozrejme, mnohé smerovali aj k vystúpeniu Dary a Rytmusa. „Je to skvelé! Ja som mu povedala, nech určite ide, že to bude bomba a mám pocit, že v istý moment sa otriasali základy O2 Arény a bolo to dokonalé. A keď som dostala video z toho vystúpenia, ja som mala normálne zimomriavky. Bol to veľmi emotívny a veľmi silný moment,“ odpovedala všetkým zvedavcom. „Viem, že to je jedna z vecí, ktoré vás momentálne najviac zaujímajú a mňa by to asi tiež zaujímalo. Bolo to úžasné, to bola taká silná emócia, že ja som to síce videla iba cez video, ale dokázala som ju precítiť tak, že si neviem predstaviť, čo to muselo byť pre ľudí, ktorí boli priamo tam,“ dodala Jasmina.

Jasmina a Patrik Zdroj: Instagram/jasmina_alagic

A čo na to Rytmus? ,,Normálne som tam vystúpil ako hocikto hocikomu inému a to, čo som tam povedal, tak to je. A či ma oslovila Dara, to je jedno, nie? Nad ponukou som nerozmýšľal dlho. Jasmina s tým samozrejme súhlasila. Sme zaľúbení, ona je tiež zaľúbená. Novinári si myslia, že je medzi nami nejaká vojna, nie je! Každý si žije svojím životom a hotovo. Keď ma Dara zavolá nabudúce, pôjdem znova,” povedal nám na premiéru filmu Invalid, v ktorom si zahral menšiu rolu.

