Film Invalid žne úspechy na Slovensku aj v susednom Česku. Vy ste si zahrali rómskeho mafiánika 90. rokov. Čím vás táto ponuka oslovila?

- Producent Peťo Veverka je môj piešťanský kamarát, ktorý ma volal aj do filmu Smrtonosná zbraň, potom mal pre mňa ešte nejaké roličky. On keď mi zavolá, jednoducho viem, že je to záruka niečoho dobrého. Takže týmto ma to oslovilo. To je človek, ktorému vďačím, že ma dostal do takýchto produkcií.

Niektoré scénky sa točili priamo v rómskych osadách. Spôsobili ste ošiaľ, keď ste tam prišli nakrúcať?

- Bolo to asi rovnaké, ako keď točíme klip niekde na sídlisku. Ľudia sa pozerajú, ale nerozdeľoval by som to tak, že práve v osade som spôsobil extra ošiaľ. Je to rovnaké a ja ani veľa medzi ľudí nechodím, len keď niečo točíme.

Ako vnímate problematiku Rómov na Slovensku? Čo hovoríte napríklad na nedávnu tragickú udalosť, keď na Nový rok mladý Róm zabil ženu na ulici v Michalovciach?

- K tomu sa nechcem vyjadrovať. Ale robia to médiá. Keby písali o úspešných Rómoch za posledných 20 rokov, tak by sa na to ľudia pozerali inak. Keď sa na to pozrieme percentuálne, koľko negatívnych článkov sa napísalo o Rómoch, tak sa nečudujme. Potom ľudia volia všelijakých fašistov a neviem čo. Podľa mňa médiá sú nastavené tak, že o Rómovi nenapíšu nikdy nič pekné alebo inšpiratívne.

Na jeseň chystáte veľký koncert Kontrafaktu, tiež v O2 Arene, ako mala nedávno vaša ex Dara. Chystáte pre fanúšikov niečo špeciálne?

- Bude tam naložené pódium, ktoré stojí státisíce eur. Je to vlastne koncert, do ktorého je extrémne investované, aby sa tam oslávila 20-ročná tvorba Kontrafaktu a našich sólových albumov. Bude to taký sviatok v hip-hope a dovolím si tvrdiť, že aj v šoubiznise, lebo ten stage je úplne že „dovidenia“.

Budete mať aj nejakých hostí?

- Áno, ale nestaviame to na tom. Ale budú tam aj hostia, keďže je to súčasť našej kariéry a histórie. Necháme to ako prekvapenie.

Prečo ste sa rozhodli mať takýto veľký koncert práve v Prahe?

- Je tam O2 Arena. Na Slovensku nie je taká klubová scéna. Alebo takto: V Prahe bolo Sasazu, Karlín, v Bratislave je stará Hant Aréna, ktorú aj tak prerábajú, alebo NTC aréna. U nás nie sú podmienky na to, aby ste urobili veľkú udalosť, aká je možná v aréne v Prahe. Tam chodia hudobníci z celého sveta. U nás nič také nie je. Štadión Ondreja Nepelu nie je stavaný na koncerty.

Nevyčítajú vám skalní fanúšikovia, prečo to bude v Prahe a nie na Slovensku?

- Nie, vôbec. Celý život vystupujem v Prahe. Slováci sú tak zvyknutí, lebo chcú dobrý zážitok. Máme to urobiť v Inchebe? Kde sa zmestí pár ľudí? O2 Arena je taký míľnik. Pre umelca je to taký sen.

Máte teda poriadne nabitý program. Nepoviete si niekedy, že by ste mali spomaliť? V nedávnom rozhovore u Sajfu ste dokonca priznali, že ste mali nejaké zdravotné problémy a zľakli ste sa, že máte rakovinu.

- Áno, to som povedal. Myslel som si to, ale nemal som nič! Stuhol mi krk, vždy keď príde zima, telo sa hrbí, stuhol mi krk. Tŕpla mi noha, do toho mi stuhol krk, mal som stuhnutú zadnú časť hlavy, závraty. Pozrel som si, čo to znamená. Bolo tam, že hnačka, tú som si však privolal, lebo som sa z toho zos*al, s prepáčením. Normálne som si vtedy povedal, že mám niečo vážne, že mám asi rakovinu.

Prečo vám hneď napadlo takéto vážne ochorenie?

- Lebo tam boli príznaky. Možno tým, keď som mal ten krk stuhnutý, mával som také polsekundové závraty. Tak som sa vystrašil, že mám nádor na mozgu, že nevidím. Keby bolo na internete napísané, že ma bude bolieť ľavá oblička, tak by ma ozaj bolela, lebo by som si to privolal. Išiel som k lekárovi, robili mi testy, potom mi povedal, že mi úplne d*be. Všetko bolo O. K. Netreba hľadať nič na Google. Ale tie závraty ma fakt vystrašili. Spomenul som si na prípady, keď mal niekto nádor v hlave, tak buď odpadol, alebo mal zahmlievanie.

A začali ste sa po tejto skúsenosti nejako viac starať o seba po zdravotnej stránke?

- Vôbec. Nič som nezmenil, ale myslím si, že žijem zdravo už dlho. Mám veľa spánku, športujem, žijem pekný, šťastný život, bez stresov. Väčšinou ľudia sú dokatovaní tým, že žijú v strese alebo niečo, čo nie sú, alebo žijú v „toxikáciách“, v negativite. Ja si žijem úplne krásne, hocikde si cestujeme. Makáme na snoch, kupujeme si, čo chceme. Nie je príčina, prečo by som mal byť chorý. Samozrejme, čím som starší, snažím sa jesť ľahšie jedlá.

Je taký „boom“, že veľa ľudí sa snaží žiť zdravo. V niektorých prípadoch je to možno aj vekom...

- Samozrejme, mám 46 rokov, ale myslím si, že na svoj vek vyzerám v pohode. Jediné, v čom mám problém, je to, že milujem papať sladké. Buď je tá váha vyššia, alebo nižšia, keď schudnem, potom sa zase vyžeriem (smiech).

