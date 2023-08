Kali iba prednedávnom predstavil letné hudobné novinky a teraz avizoval, že s novými skladbami stále nekončí. Aj keď sa mu v jeho kariére aktuálne veľmi darí, v minulosti bol na vážkach – v roku 2018 dokonca ohlásil definitívny koniec kariéry.

Kali prehovoril o období, kedy plánoval zavesiť hudobnú kariéru na klinec. Zdroj: Instagram/dezertkalimusic

„Vyhorel som, ale to nebolo o tom, že by ma nebavili koncerty, ale akoby všetko okolo toho. Zrazu som sa ocitol vnútri šoubiznisu a všade kamera. Som dosť introvert, plus množstvo cestovania, a tak som si povedal, že ježišikriste, to asi nezvládnem. Čiže som hneď automaticky končil, ale našťastie, tá cesta bola iná a som tu,” prezradil v Teleráne. Čo sa stalo, že zmenil názor? „Vyhorel som, ale už nad tým vôbec nerozmýšľam a láska k hudbe a fanúšikom, to je to, prečo som tu stále,” dodal.

