Rapujúci právnik Michal Straka, známejší ako Ego, sa v decembri 2014 stal hrdým otcom prvorodenej dcérky Niny. S manželkou Petrou sa necelé dva roky na to stali dvojnásobnými rodičmi, keď sa im narodila druhá dcérka Sofia. Hudobník svoju rodinu kedysi na sociálnych sieťach veľmi neukazoval, no tomuto dávno odzvonilo.

Ego s manželkou. Zdroj: Ivan Pastor

Ego sa pomerne často rád delí so súkromím so svojimi fanúšikmi a inak tomu nebolo ani nedávno. Raper ukázal zábery luxusného sídla v lukratívnej časti Bratislavy, kde si nažíva so svojimi troma babami. Poschodový dom má priestrannú obývačku, bez zbytočných vecí, obrovskú terasu s luxusným výhľadom na časť Bratislavy a jeho malé princezné sa pýšia hojdačkou v detskej izbe. Zaujímavosťou je bazén na priestrannej terase. Ten má raper prekrytý posúvnou podlahou, čiže, keď je zakrytý, človek ani nevie, že stojí vlastne na nejakom bazéne.