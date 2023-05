Ego najnovšie prijal pozvanie do obľúbenej relácie Hit roka. Tentoraz sa moderátor a glostári venovali roku 2012, kedy vznikol jeho hit Žijeme len raz. Ján Žgravčák spomenul jeho začiatky v kapele Prízrak, no zaujímalo ho najmä raperovo vyhostenie z krajiny javorového listu, a tak chcel vedieť, čím si vlastne zavaril.

Raper Ego a Karin Haydu. Zdroj: Maroš Bednár

“Robil som tam graffiti, ale to ma akoby tak nakoplo k tomu, aby som začal robiť muziku. Keď ma z Kanady vyhostili, naši boli nešťastní, no ja som ešte išiel do mesta v Piešťanoch niečo maľovať a nabehli tam policajti. Pamätám si, že som skočil do Váhu a preplával som ho, len aby som im ušiel. Vtedy som si povedal, že končím s graffitmi a začal som rapovať,” osvetlil Ego.