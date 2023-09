Ego je stálicou rapovej scény vyše 20 rokov. Dni najväčšej slávy zažíval s Rytmusom v kapele Kontrafakt. Koncerty do rána bieleho šli ruka v ruke s divokým životom. No raper je dnes najmä milujúcim mužom a otcom. S manželkou Petrou má dve dcérky, Ninu (8) a Sofiu (7). Vzdal sa rebelantskej stránky práve kvôli nim?

Ego v Československo má talent. Zdroj: Instagram/egoemo

“Je to tým, či sa to k tebe hodí. Je to možno vekom alebo aj tým, čo sa s vekom spája. U mňa to je aj deťmi. Keď boli malé, tak mi to bolo jedno, ale teraz, keď im v škole môže ktosi čokoľvek povedať, ako napríklad, že tvojho tatka som videl ,rozšalovaného´ v meste. Decká ma k tomu zbičovali. Je to prirodzené, nehodí sa to k 39-ročnému čávovi, aby bol rozbitý pod stolom,” priznal pre jojkársky Top Star.

