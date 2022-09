V šiestej epizóde Pána profesora si zahrá aj raper Ego. Stvárni sám seba – rapera, ktorý sa ocitne v jednej nemocničnej izbe s Tomášom Maštalírom. Ego prišiel v prvý natáčací deň na pľac a hneď narobil rozruch okolo seba. Ako sme sa dozvedeli zo zdroja štábu seriálu, raper si totiž počas nakrúcania zrazu odbehol s tým, že nikomu nič nepovedal.

Raper Ego s manželkou Petrou. Zdroj: Ivan Pastor

Z produkcie ho hľadali, no nikto nič nevedel. Tak mu zavolali a zistili, že si išiel do neďalekého nákupného centra kúpiť raňajky. Treba uznať, že takáto úsmevná príhoda sa len tak nevidí. Ako to Egovi išlo ako hercovi, uvidíte už v utorok 4. októbra o 20.30 hod. na Markíze.