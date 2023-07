V úvode ranného spravodajstva sa už tradične pripomínajú aj narodeniny známych osobností. V jednom z minulotýždňových vydaní gratulovali moderátori Alena Stračiaková a Jozef Kuriľák spevákovi Totovi Cutugnovi, ktorý sa preslávil hitom L' italiano. Moderátorke to nedalo a v rozšafnej nálade zhodnotila, že umelec sa jej na niekoho podobá. „Ale všimnite si to obočie, nepripomína vám to niekoho z našej aktuálnej vlády?“ opýtala sa kolegov. „Nie, koho?“ stroho sa opýtal Kuriľák. Hneď nato Thomas Puskailer premostil na spevákov žltý mikrofón a chcel tému zamiesť pod koberec.

V Ranných novinách panuje často uvoľnená atmosféra. Zdroj: tv joj

Aj keď neprezradila, koho jej hudobník pripomína, môžeme predpokladať, že pravdepodobne mala na mysli dočasného predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora. Ten o svojom obočí, ktoré sám nazval „à la Brežnev“, nedávno otvorene hovoril aj v Teleráne. „Aj mne to došlo až časom a teraz si z toho robím skôr také žarty, že tam môžete ukryť nejakú malú kalibrovku (prečesal si rukou obočie, pozn. red.), alebo keď mi vypadnú vlasy, tak nie je problém ich implantovať odtiaľto na hlavu, alebo tým, čo ma kreslia do novín, stačí jedna hrubá čiara, niečo tam dokreslia a všetci vedia, že ide o premiéra,“ dodal vtedy so smiechom.

