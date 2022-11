Lenka Ježová sa v TA3 dlhých osem rokov venovala v rámci spravodajstva prevažne politickým témam. V tom pokračuje teraz v JOJ-ke, kde posilnila aj tím spravodajského kanálu JOJ 24. Nedávno sa pochválila zo zákulisia, keď zverejnila, aké šaty skrývala pod moderátorským stolíkom. „Tajomstvo dnes pod stolom. Veľmi krátke šaty (smiech),” napísala Lenka na svojom Instagrame, kde tak všetkým prezradila, aké sexi mini mala na sebe počas vysielania. Na obraze ju však bolo vidieť iba od pása hore. „Ale je to OK, nie je to vidno,” napísala k fotke z vysielania, kde sedí za moderátorským pultíkom.

Lenka Ježová z TA3 mieri do televízie JOJ, kde pred 8 rokmi začínala. Zdroj: Instagram Lenka Ježová

