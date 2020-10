Rebeka to od začiatku hrá na viacero strán. „Chcem pozdraviť môjho jedného jediného a nie je tu žiadny hotentót, čo poviete, že mám dvoch – troch... Nemám tu nikoho, láska, idem domov za tebou. Dúfam, že nerobíš pi*oviny, lebo keď prídem, tak ti ho odrežem,” odkázala ešte na začiatku šou frajerovi. Krátko na to sa však už vášnivo bozkávala v posteli s Erikom a či došlo aj k niečomu viac, vedia iba oni dvaja. Po vypadnutí Nikol, ktorá bola jej najlepšia farmárska kamoška, si už večer užívala v spoločnosti Henricha. Malo to však háčik. Heňo dovtedy takmer každú noc sexoval s Nikolou. No a teraz budú diváci svedkami ďalšieho divadla. Rebeka bude zvracať a všetkým oznámi, že je zrejme tehotná s chlapom, ktorý ju doma čaká. ,,Potrebujem test, istota je guľomet. Pred tým, ako som bola tehotná, tiež som mala krámy," priznala odrazu Rebeka. ,,Ty si bola tehotná? Bola si na potrate? Ja by som ťa dorazila!" šokovane reagovala Eva. ,,Musela som. S nesprávnym človekom. Mne to bolo potom strašne ľúto, roky rokúce. My sme to aj riešili, že keby to vyšlo, už by mala sedem rokov teraz. Ja som mala vtedy 18," vysvetlila Rebeka.

Rebeka si myslí, že je tehotná. Naďalej však fajčí ako dúha. Zdroj: tv markíza

,,Tak nevieš, či si tehotná a fajčíš! Kámo, to je strašný suterén," sledovala ju Nikol na obrazovke v Chalúpke a komentovala to. ,,Zoberte si, išla Erikovi do postele, Heňovi do postele a asi je tehotná s tým vonku!" vybuchla do smiechu Nikol v Chalúpke. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.