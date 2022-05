So zdravotnými problémami sexuológ bojoval od jesene minulého roka. Lekári mu našli nádor v žalúdku a bohužiaľ sa pridali ďalšie. „Mám niečo so žalúdkom, nejaký nádor. Trošičku mi to pooperovali. Za sebou mám aj chemoterapie,“ priznal vtedy webu Extra.cz. Veľké starosti si o neho ľudia začali robiť tento rok v marci, keď sa objavil na slávnostnej udalosti na Pražskom hrade, kde si od prezidenta Miloša Zemana prevzal štátne vyznamenanie. Bol poblednutý a vychudnutý. „Schudol som dvadsať kilogramov, som vážne chorý a skoro mŕtvy, prosím pekne,“ šokoval vyhlásením. „Objavili sa mi ďalšie nádory. Niekedy môže vysoký vek spomaliť postup choroby, ale záleží na type rakoviny,“ pokračoval s tým, že mu zostáva maximálne rok života. „Ako lekár to dokážem trošku odhadnúť – už len máličko. Povedal by som, že to príde do roka a do dňa.“

Radim Uzel (†82) a herečkou Janou Paulovou. Zdroj: blesk.cz

So svojím osudom bol však už zmierený a nádej na zázraky si nerobil. „Nakoniec to vyzerá, že umriem. Strach zo smrti nemám. Nakoniec umrieme všetci. Len pri tom nechcem mať priveľké bolesti. Ale to už dnes dokážu zariadiť,“ prezradil koncom marca v relácii Showtime. Choroba však mala oveľa rýchlejší spád, ako predpovedal. „Dedo zomrel z nedele na pondelok v motolskej nemocnici,“ povedal Blesku Ján Uzel, vnuk zosnulého sexuológa, s tým, že pohreb bude v rodinnom kruhu. Len nedávno ho ešte redaktori českej relácie Showtime zastihli počas nakrúcania reklamy na prípravok na podporu sexuálnej vitality. Ako Radim Uzel prezradil, tá by sa mala dostať na verejnosť až po jeho smrti. „Vždy sa to nakrúcalo v lekárskej ordinácii s peknou sestričkou. Teraz je to pozmenené. Sme v nebi a ja som tam najvyššia šarža, teda Boh. A krásna sestrička je Božou pomocníčkou. Je to trošku morbídne, ale je to pekný nápad,” prezradil vtedy.

