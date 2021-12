Exotická kráska Aicha bola vo vile od začiatku šou. Zblížila sa s Honzom a neustále používala anglické frázy. Diváci si z nej už robili posmech. ,,Ja už toto jej spráááva gááájs, som speechless, it is what it is, máme medzi sebou friendship, nemôžem už ani počúvať,” reagovali dokola fanúšikovia Love Island. Mnohým prekážalo aj jej neustále frflanie, urážlivosť a tieto vlastnosti očividne nezvládal ani jej milovaný Honzík. V šou skončila krátko pred finále.

Po návrate domov sa zbavila copíkov a najnovšie opäť zmenila imidž, keď si čierne dlhé vlasy ostrihala na "ježka". Ako dôkaz zvrejnila krátke video, kde si veľkými nožnicami strihá vlasy. A Aicha sa pochválila aj výsledkom. Vlasy má naozaj úplne krátke. Tesne na to navštívila salón, kde si dala urobiť dlhé, strieborné copíky.

Anketa Páčia sa vám Aichine nové vlasy? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: