Exfarmárka sa necelý rok od skončenia šou poriadne rozbehla. Absolvovala niekoľko drsných príprav na boxerské zápasy, do ringu sa však dostala len raz. Z dôvodu zranení, ktoré postihli jej súperky, bola kráska vystavená niekoľkým mesiacom tvrdého tréningu, no bez skutočného súboja, kde by mohla svoje schopnosti ukázať. Začiatkom mesiaca sa však konečne predstavila už aj v ringu, kde, žiaľ, okúsila porážku. Ako to býva v poslednom čase u športovkýň zvykom, aj Dagmar zvolila extravagantný účes.

Na Farme tvorila Dagmara pár s Michalom Mošpanom. Zdroj: TV Markíza

Dlhé copíky, nadpojené vlasy či rôzne vrkoče patrili k exfarmárkinmu imidžu. Kým na statku mala krátke blond vlasy, hneď po vypadnutí namierila do salónu, kde jej vytvorili dlhé platinové blond copíky. Podobné účesy nosila celý rok, nateraz je tomu však koniec. Dagmar sa rozhodla pre radikálnu zmenu! Vrátila sa k prirodzenému zostrihu a rovnako sa rozhodla dať svojim vlasom oddych od odfarbovania. Dnes je z nej krátkovlasá plavovláska..