Šou Ruža pre nevestu sa pomaly, ale isto blíži do svojho finále a napätie medzi zvyšnou trojicou by sa dalo krájať. Dievčatá sú však už dávno doma a užívajú si svoju novonadobudnutú slávu. V pravidelnom kontakte so sledovateľmi je aj Mirka, ktorá už niekoľkokrát zdôraznila, že je najprirodzenejšia a na rozdiel od svojich súperiek nemá za sebou žiadne kozmetické úpravy.

Mirka z Ruže pre nevestu je silná hráčka a Tomášova favoritka. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Dnes je všetko inak a Mirka sa zmenila na poriadnu dračicu - Shakiru, ku ktorej sa sama prirovnala. Zverila sa do rúk odborníčky a nechala si do svojich vlasov vpliesť dlhokánske kučeravé pramene. Celkový proces podľa jej slov trval až 5 hodín, no táto zmena jej má vydržať niekoľko týždňov a nádejná nevesta si svoju premenu nevie vynachváliť. ,,Vyzerá ako princezná," reagovala na jej zmenu Priscilla.

Anketa Páči sa vám Mirkina premena? Áno, naozaj vyzerá ako princezná. 8% Nie, vôbec jej také dlhé umelé háro nepasuje. 92% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: