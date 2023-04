Bývalá misska Ráchel Karnížová (22) nedávno priznala, že ju do krvi zmlátil teraz už jej bývalý priateľ Tomy Kotty (32). Ryšavka najnovšie svojimi krokmi opäť šokovala verejnosť! Rozhodla sa urobiť to, čo by čakal asi iba málokto.

Bývalá misska Ráchel Karnížová a markizácký moderátor Tomy Kotty tvorili pár už nejaký ten piatok. Na sociálnej sieti zverejňovali zamilované fotky a pôsobili ako zamilované hrdličky. Nakoniec prepuklo, že všetko bolo inak. Ryšavka zverejnila na Instagrame znepokojujúcu sériu fotografii a priznala, že ju spevák fyzicky aj psychicky týral. Vyvrcholiť to malo začiatkom mesiaca, keď jej rozmlátil byt. Ráchel priznala aj to, že sa podobné situácie opakovali a speváka na základe prosieb jej blízkych, v marci udala na polícii. Obvinenia však stiahla, pretože bola naivná a verila mu. „Nechcela som podať trestné oznámenie. Bála som sa, že pôjde do väzenia. On už bol v CPZ. Nehovorím to verejne, lebo mu chcem zničiť život. Chcem len zariadiť, aby sa to už nikdy v živote nestalo žiadnej žene po mne,“ napísala vtedy.

Po jej priznaní sa ako keby roztrhlo vrece a na Kottyho sa začali valiť obvinenia z viacerých strán. K prežívaniu domáceho násilia sa priznali mnohé ženy slovenského šoubiznisu. Po Ráchel nabrala odvahu aj ďalšia z Kottyho ex, misska Lujza Kalčoková (21). Na Instagrame uverejnila 6-minútové emotívne video, kde so slzami v očiach a trasúcim sa hlasom opísala, čo všetko si musela počas vzťahu s týmto násilníkom vytrpieť. „Veľmi podobná situácia, veľmi podobné útoky, veľmi podobné nadávky, veľmi podobné všetko. Je to vzor, ktorý sa opakuje. Ja som nebola prvá a Ráchel by nebola posledná,“ odkázala.

Lujza Kalčok patrí k ženám, ktoré Tomy Kotty psychicky a fyzicky týral. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cp_BODvNExG/

Po zverejnení desivých fotiek a priznania sa Ráchel pobalila a odletela sama na dovolenku. Z Kanárskych ostrovov sa vrátila len prednedávnom a všetci, plní očakávaní, čakali na rozuzlenie tejto situácie. K celej kauze sa počas jej dovolenky už stihli vyjadriť aj príslušníci vyšších orgánov, ktorí situáciu monitorovali na sociálnych sieťach. „Pri domácom násilí niet miesta na mlčanie, nevšímavosť okolia, falošnú ilúziu či ospravedlnenie, a to bez ohľadu na status obete,“ napísal status generálny prokurátor Maroš Žilinka. Doplnil, že boj proti domácemu násiliu je dlhodobou prioritou generálnej prokuratúry. V statuse sľúbil, že prípad nezostane zo strany orgánov činných v trestnom konaní nepovšimnutý a bude dôkladne objasnený. No prišiel veľký šok!

Takto si Ráchel užíva svoju sólo dovolenku na Kanárskych ostrovoch. Zdroj: Instagram @rachellkka

„Dozvedeli sme sa to zo sociálnych sietí, že došlo k nejakému ďalšiemu násilnému aktu. Poškodená odišla na dovolenku k moru. Keď sa vrátila, naša kriminálka ju kontaktovala, lebo potrebovala informácie k tomu skutku. Povedala, že na dovolenke si to v podstate rozmyslela a ona mu odpustila,“ prezradil policajný prezident Hamran pre čas.sk. Podľa jeho slov je pre políciu náročné vyšetrovať veci, ak poškodená osoba s odstupom času povie, že si neželá začať trestné stíhanie.

„Zrejme sa v tejto druhej veci trestné stíhanie ani nezačne, lebo tam nie je dôvod, kým ona nepodá trestné oznámenie. My musíme mať nejaké relevantné informácie, ktoré vieme uchopiť v rámci trestného konania. Ak tam nemáme žiadne dôkazy, pretože nám nie sú poskytnuté, a z vlastnej činnosti sa k nim nevieme dopátrať, tak my zbytočne chceme sledovať verejný záujem a chrániť túto ženu aj proti jej vôli,“ ozrejmil Hamran pre spomínaný portál.

