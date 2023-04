Po tom, čo si Ráchel povedala "Stačilo, už nebudem ticho!" a rozhodla sa uverejniť desivé fotky ako dôkazy toho, čo jej spôsobil Tomáš Drahoš, vystupujúci pod prezývkou Tomy Kotty, otvorila Pandorinu skrinku plnú obvinení. K prežívaniu domáceho násilia sa priznali mnohé ženy slovenského šoubiznisu. Po Ráchel nabrala odvahu aj ďalšia z Kottyho ex, misska Lujza Kalčoková (21). Na svojom instagramovom profile uverejnila 6 minútové emotívne video, kde so slzami v očiach a trasúcim sa hlasom opísala, čo všetko si musela počas vzťahu s týmto násilníkom vytrpieť. "V kruhoch modeliek, influenceriek a ľudí, ktorí sa venujú hudbe, sa toto o Tomášovi vedelo. A aj on vedel, že sa to o ňom šíri," priznala.

Takýto odkaz zanechala Ráchel na Instagrame, no až nedávno skutočne priznala, čo sa stalo. Zdroj: Instagram @rachellkka

Lujza tvorila s Kottym pár predtým, ako sa dal dokopy s Ráchel. Sama sa ryšavku snažila upozorniť na jeho praktiky, no neúspešne. „Pri prvom znaku, ako vedel, že sa niečo také hovorí, začal o tých babách hovoriť, že sú psychopatky, že mu chcú zničiť život a neviem čo,“ uviedla v úvode. Moderátor všetko na svojom Instagrame ihneď poprel a zavrhol. Podľa Kalčokovej ide o taktiku, ktorú opakoval vždy po rozchodoch. Priznala, že veľa vecí povedať stále nemôže, ale odvaha Ráchel dodala odvahu aj jej a už sa nebojí, že by jej ľudia neverili. „Veľmi podobná situácia, veľmi podobné útoky, veľmi podobné nadávky, veľmi podobné všetko. Je to vzor, ktorý sa opakuje. Ja som nebola prvá a Ráchel by nebola posledná."

Bývalá misska Lujza Kalčoková šokovala verejným priznaním! Bola týraná. Zdroj: Instagram @lujza.kalcok

Na rozdiel od niektorých jeho ex, ona k nemu necíti žiadnu ľútosť, ani napriek psychickým chorobám, ktorými vraj trpí. „ „Tento človek odo mňa nedostane žiadnu ľútosť, on žiadnu ľútosť necítil, keď ma nechal odpadnutú ležať na zemi kvôli nejakému jeho záchvatu. Necítil žiadnu ľútosť, keď robil tie veci, čo robil.“ ​Lujza vo videu hovorí, že je to presný vzorec jeho správania. "Nerobil to len pod vplyvom alkoholu, ale aj na triezvo." Na záver vyzvala všetky ženy, aby sa nebáli hovoriť o tom, čo zažívajú.

