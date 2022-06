Martin Pyco Rausch kedysi patril spolu s Adelou, vtedy ešte Banášovou, medzi legendárne dvojice. Spolu moderovali tri ročníky SuperStar vrátane toho úplne prvého, ktorý im raketovo odštartoval kariéru, potom sa stretli v dvoch ročníkoch markizáckej tanečnej šou Let's Dance, ktorú si po rokoch opäť zopakovali, v roku 2017. Ten ostatný, nedávny 6. ročník však už moderátorsky prevzal Viktor Vincze a Martina Zábranská.



Nie je Pycovi ľúto, že už dlhšie sa s Adelou na pódium nepostavili? Vedel by si predstaviť, že by znova spolu niečo moderovali? „Tak my sme s Adelou už spolu nemoderovali dlhé roky predtým, než som si dal výhybku na varenie na internete. Ako dvojica sme už neboli spolu obsadzovaní. Naša posledná spoločná moderovačka bola Let‘s Dance v roku 2017 na Markíze. A teraz to Adela zrejme nechcela moderovať, neviem, lebo ja som ani nebol oslovený. Čiže tá možnosť tam nebola. Vôbec netuším, prečo ma neoslovili,” prezradil nám nedávno Rausch, keď sme ho stretli na galavečere Social Awards.



Napriek tomu, že obaja spolu nemoderovali nejako extra veľa, diváci ich vnímali ako dvojicu, ktorá si úplne spolu sadla. Boli vtipní, pohotoví, bavili ľudí a pôsobili ako zohratá dvojica, ktorá si rozumie aj v súkromí. No pravda bola niekde úplne inde. Na otázku, či sú stále v kamarátskom kontakte, nás moderátor prekvapil. „My sme s Adelou nikdy nemali nejaký intenzívny kamarátsky kontakt. Mali sme kolegiálny kontakt. Napíšeme si k narodeninám, k meninám, ale viac v kontakte nie sme. Ani predtým sme neboli, to sa nejako nezmenilo, je to stále rovnaké,” vysvetlil nám Pyco, ktorý po rokoch vyšiel von s priznaním, ktoré určite mnohých tiež prekvapilo.