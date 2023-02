Leo so svojimi spoluhráčmi nedávno odletel do Kanady. A opäť ho sprevádza otec Patrik. „Čaká nás veľké dobrodružstvo. Paťo s Leom letia do Kanady na hokejový turnaj," napísala minulý týždeň Zlatica. A prešlo pár dní a markizáčka sa pochválila veľkým športovým zážitkom. Jej syn Leo sa stretol s hokejovou hviezdou Slafkovským.

Patrik Švajda odletel so synom Leom do Kanady. Zdroj: Instagram zlaticapuskarova

„Najkrajší darček k Leovým narodeninám (14. februára, pozn. red.)! Chlapcom sa v Montreale splnil sen a aj tatkovia boli nadšení. Ďakujeme Jurajovi Slafkovskému, že si si našiel čas. Si nielen skvelý športovec, ale aj super človek. Želáme skoré uzdravenie,” napísala Zlatica na svojom profile na Instagrame, kde sa pochválila výnimočným momentom svojho syna Lea, ktorý sa aj s otcom Patrikom stretli so známym hokejistom.

Prečítajte si tiež: