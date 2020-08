Aneta sa od samého začiatku s chorobou vyrovnala skutočne statočne. Začala bojovať ako lev a na sociálnej sieti pravidelne informuje o svojej liečbe a ako sa jej darí. Začiatkom júla sa dokonca na pár dní opäť vrátila za moderátorský pult do jojkárskych správ. Odvtedy sa načas odmlčala, no pred pár dňami zverejnila ďalšiu fotku, na ktorej však nebola sama. „Od pondelka ležím v NOÚ na 5-týždňovej chemoterapii. A dnes ma sem prišla navštíviť moja dlhoročná kamarátka Zlatica Puškárová. Poklebetili sme, zasmiali sme sa, dali si kávičku a koláčik. Hneď mám krajší deň,“ napísala vysmiata Aneta. Ako prebiehalo ich stretnutie?

Zlatica bola navštíviť kamarátku Anetku. Zdroj: instagram



„Myslím, že vzhľadom na skutočnosti sa má veľmi dobre. Je pozitívne naladená, odhodlaná. Prežili sme spolu veľmi príjemné chvíle. Poklebetili sme si, nasmiali sme sa. Anetka potrebuje najmä pozitívne myslenie. Nám je spolu vždy veľmi dobre. Povieme si niečo nové a aj dôverné veci. Pobyt v nemocnici je náročný i psychicky. No Anetka je odhodlaná. Veľa sme sa smiali a obom nám to dobre padlo,“ povedala nám Zlatica, ktorá v nemocnici za exkolegyňou bola síce prvýkrát, no v kontakte sú stále.

„Sme v dennodennom kontakte už veľmi dlho. Je však dobré byť spolu aj takto osobne. Viete, mnohí ľudia to podceňujú a myslia si, že stačí telefonický kontakt, ale ja to tak cítim, že si jednoducho treba nájsť čas. Preto som si povedala, že odložím všetko, aj keď mám toho veľmi veľa, pretože nič nie je dôležitejšie, ako byť priateľovi nablízku. Je dôležité, aby sa ľudia aj v takýchto situáciách stretávali,“ pokračovala Puškárová, ktorá za kamarátkou neprišla s prázdnymi rukami.

„Doniesla som jej kávičku, to sme sa dopredu dohodli. A ešte som jej priniesla veci z bufetu. Povedala, že inak všetko má. Skôr jej išlo o to, že niekto za ňou prišiel, tzv. živý darček,“prezradila so smiechom v hlase Zlatka, ktorá Anetku veľmi obdivuje. „Je úplne úžasné, že ona tým, že prišla o vlasy, chce ísť iným príkladom. Chce ukázať ženám, že to, že nemajú vlasy, nie je hanba. Ona je v tomto úplne neuveriteľná. Málokto by nabral odvahu aj takto zverejniť fotku. Ona chce ľudom ukázať, že aj toto je život a netreba sa za to hanbiť. Zdržala som sa tak 2,5 hodiny, skoro 3. My by sme si posedeli oveľa dlhšie. Ale sme v dennodennom kontakte. Pevne verím, že všetko dopadne dobre a už sa budeme stretávať na úplne iných miestach ako len v nemocnici,“ dodala.

