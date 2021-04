Keď diváci sledovali šou, mnoho z nich poznamenalo, že keď už pri oltári medzi niektorými pármi nezafungovala chémia a nepreletela povestná iskra, tak to viac nemá šancu. A práve to vyvracia psychológ Bednařík, ktorý je už 30 rokov šťastne ženatý. ,,Mnohí si povedia, že aby to vydržalo, musí prebehnúť tá prvá iskra, to vzplanutie, tá chémia! A keď to tam nie je, tak to vzdávame. A práve toto rozbíja veľa vzťahov hneď na tom začiatku, lebo tá alchýmia je evolučne vytvorený organizmus, ktorý vedie k tomu, aby sme sa párili, ale nie k tomu, aby sme ostávali v dlhodobých vzťahoch,” vysvetlil, čím dal najavo, že oveľa lepšie je práve to postupné zaľúbenie sa. A aký je jeho recept na hľadanie partnera?

Psychológ Alex Bednařík zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza



,,Jedna z vecí, ktorá pomáha ľuďom, aby išli do vzťahu, je to nadšenie hľadania a mať vysoké očakávania, že konečne nájdem toho pravého. A potom je druhý krok. Rýchlosť znížiť očakávania. Potom sa ukazuje, že sme tolerantnejší, zvedavejší a vytrvalejší, aj keď sa nám nedarí,” dodal.

