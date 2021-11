Tou súťažiacou bola exotická Nikita Machytková. ,,Kým začne súťaž, kým sa rozbehne hlasovanie, poprosím ťa, Nikita, poď ku mne, pretože má niečo na srdci. A aj keď je tu dnes desať finalistov, ktorých porota dlhé mesiace vyberala, tak Nikita odstupuje dnes večer zo súťaže," oznámila na začiatku Ewa Farna. ,,Dobrý večer, zo súťaže odstupujem preto, lebo moja mamka je vážne chorá a v poslednej dobe sa jej stav dosť zhoršil a ja cítim, že by som mala byť s ňou. Celé toto obdobie je pre mňa veľmi náročné aj čo sa týka psychickej stránky, ale som veľmi rada, že tu ešte dnes s vami môžem byť. A aj keď v SuperStar končím za zvláštnych podmienok, určite nekončím s hudbou," povedala Nikita svoj dôvod. Počas jej príhovoru mnohým tiekli slzy po tvári a neubránila sa tomu ani porota.

Nikita Machytková zo šou odstúpila. Zdroj: tv markíza

Nikita zaspievala svoju labutiu pieseň a porota jej následne venovala podporné slová. ,,Keď budeš veriť, že to bude dobré, tak mamka to vyhrá a vy budete spolu," povedala jej Monika Bagárová. ,,Nikitka, všetci pozdravujeme maminku, držíme jej palce, prajeme jej čo najviac síl, aby to zvládla," dodal Paľo Habera. ,,S jej mamkou to je vážne. Covid to určite nie je, Nikita to produkcii oznámila už dávnejšie," dozvedeli sme sa zo zdroja. Nikite a jej mamke držíme palce!