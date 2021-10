Historicky prvými víťazmi v šou Dom snov sa v stredu večer stali manželia Kristína a Milan z Bratislavy. Vo finálovej disciplíne s pohármi sa im totiž podarilo poraziť svojich súperov Moniku a Lukáša. Od staviteľa Miťa Stana dostali tesne po skončení súťaže kľúče od svojho vlastného kompletne zariadeného bývania s pozemkom a upravenou záhradkou. Ich emócie boli krátko po skončení nakrúcania veľmi silné. „Ja si to ešte stále úplne neuvedomujem. Podľa mňa až na druhý deň z toho budem úplne hotový. Som aj teraz, ale na druhý deň si poviem, že som vyhral dom. Sme v šoku, by som povedal,“ zhodnotil Milan.

Vilo Rozboril Zdroj: TV JOJ

Rovnako v šoku bola aj jeho manželka Kristína. „Ja mám pocit, že si to uvedomím až o týždeň. Ale...keď som videla, že im to spadlo, tie poháre, tak som si to tak uvedomila. Všetci na mňa začali skákať, tak vtedy mi to tak došlo, že áno, vyhrali sme. Ale, keď som sa už upokojila, tak tomu stále neverím. Mám v sebe pocit, aký som v živote nezažila. Každý deň človek nevyhráva dom. Ale som najšťastnejšia na svete,“ povedala sympatická tmavovláska.

Finále v šou Dom snov bolo pre Milana a Kristínu ešte o to emotívnejšie, že v ten istý deň absolvovali aj svadbu. „Toto nám tak pomôže...toto by sme si nikdy nemohli dovoliť. Museli by sme si vziať hypotéku, zadĺžiť sa na celý život...sme neskutočne vďační, že sme mali tú možnosť. Ja verím tomu, že nám to bolo dopriate osudovo,“ dodala Kristína. Víťazom srdečne blahoželáme!