Ľuboš Machaj bude RTVS viesť najbližších päť rokov. Vo verejnoprávnej televízii však rozhodne nie je žiadnym nováčikom. Jej súčasťou je už dlhé roky. V minulosti zastával manažérske pozície, v RTVS bol na poste programového riaditeľa televízie i rozhlasu, s telerozhlasom externe spolupracoval a podieľal sa dramaturgicky aj na programe Trojky. Nový šéf dorazil do budovy RTVS krátko pred poludním. Už prvý deň úradovania ho čakalo niekoľko povinností. Predpoludním si prebral v parlamente dekrét a potom ho čakalo stretnutie manažmentu a ďalšie zoznamovanie so zamestnancami a aktuálnou situáciou.

Riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Zdroj: Jaroslav NovŠk

V kancelárii sa v deň nástupu stretol aj s odídencom Rezníkom, s ktorým si potriasol rukou. S akými pocitmi včera prichádzal do RTVS už ako jej generálny riaditeľ? „Boli to pozitívne pocity. Teším sa na to. Už od prvého okamihu, keď mi pán predseda NR SR odovzdával dekrét, tak sme hovorili o tom, že sme ľudia, ktorí sa poznajú z mediálnej branže. Kedysi som robil v Twiste, pán Kollár je vo Fun rádiu, tak sme si odovzdávali, povedal by som, historické spomienky, ale bolo to pekné pozitívne spomínanie a verím, že aj táto naša skúsenosť, keď on je v tej pozícii, v ktorej je a ja v tejto, bude pozitívna,” prezradil nám Machaj.



Nový šéf RTVS avizoval viaceré zmeny. Do čoho sa pustí ako prvé? „Je toho veľmi veľa! Neviem to teraz v krátkosti povedať. Je to dlhý zoznam, mohli by sme o tom dlho hovoriť. Ale určite prvé bude stabilizácia manažmentu, to znamená ľudia, ktorí nastúpili na nové pozície, interpersonálne rozhovory s ďalšími manažérmi na vrcholových pozíciách a potom jesenná programová štruktúra. Ďalej projekty, ktoré nás čakajú, Vianoce, 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Je tam množstvo vecí a projektov, o ktorých sa budem snažiť, aby som bol čo najviac informovaný a pripravovať všetko pre to, aby od budúceho roka boli tie zmeny viditeľné aj na televíznej obrazovke,” pokračoval.



Machaj však najviac šokoval slovami, že chce obmedziť hlavne zábavné programy. Naozaj chce zrušiť Milujem Slovensko a iné obľúbené formáty? „O zrušení Milujem Slovensko a iných formátov som určite nehovoril. Formát 5 proti 5 je na obrazovke už 15 rokov, on už má svoj limit, by som povedal. Cítiť to. Plní svoju úlohu, ale bol by som rád, keby tam od budúceho roka naozaj prišlo k náhrade, ale nehovoril som o rýchlom a radikálnom zrušení. Bude to postupne,” vysvetlil Machaj, ktorý sa rozhodne nechce zbavovať ani stálych tvárí.



„Určite nebudem robiť ‚bajpasy‘, aby som priamo rozhodoval o veciach mimo programový manažment. Budeme o tom diskutovať. Je pochopiteľné, že každá televízia má svoje tváre, ktoré ju profilujú a ktoré ju charakterizujú. Bola by škoda s týmito tvárami nejako zásadne hýbať. Nejaké pohyby možno budú, ale povedať teraz, aké, koľko a čo konkrétne, je ešte predčasné,” dodal.



Prehľad, kde všade pracoval Ľuboš Machaj. Zdroj: Instagram RTVS