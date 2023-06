Dvanásť výnimočných dievčat z celého Slovenka už túto sobotu zabojuje počas veľkolepého finále súťaže Miss Slovensko o korunku krásy. Už teraz má však jedna finalistka poriadne navrch. Tituly Miss Hubert a Miss Press získala tanečnica z Dolného Kubína, Daniela Vojtasová (23). Plavovlásky sme sa pýtali, či si po dvoch úspechoch verí aj na titul Miss: "Verím si, ale každá z nás si zaslúži uspieť. Sme 12 talentovaných, ambicióznych a šikovných dievčat, ktoré budú vedieť využiť tento titul a budú sním vedieť správne narábať."

Tlačová konferencia k Miss Slovensko 2023: Finalistky sa predstavili akreditovaním novinárom, ktorí si volili Miss Press. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Počas tlačovej konferencie riaditeľ súťaže Miss Slovenko Michael Kováčik prezradil, na čo sa môžu diváci počas vysielania tešiť."Počas večera vystúpia skvelí hudobníci - Ema Smetana a Adam Pavlovčin, ktorí si pre divákov pripravili aj prekvapenie vo forme spoločnej piesne. Naše dievčatá sa okrem plavkovej disciplíny predvedú klasicky v rozhovoroch. A vraciame sa k dávnemu konceptu, finalistky predvedú aj svoje talenty."

Boris Valábik sa počas sobotňajšieho galavečera predstaví ako moderátor Miss Slovensko 2023. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cel97Qmtd74/

Galavečer si diváci môžu pozrieť už túto sobotu o 20.35 hod. v priamom prenose na obrazovkách televízie JOJ.

Aktuálny ročník súťaže krásy Miss Slovensko sa vybral iným smerom, ako tie predošlé. „Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť! To je naša nová stratégia a vízia. Klasické súťaže krásy dlhé roky hľadali a predstavovali „Kráľovné krásy“ a sú dlhodobo spájané s ideálnymi mierami. Dnes treba myslieť na subjektívny pohľad, pretože ideál krásy už neexistuje. Tá skutočná výnimočnosť a charizma vychádza z osobnosti, je to energia, potenciál, ktorý je mnohokrát ukrytý. My hľadáme diverzitu, čiže rozmanitosť a rôznorodosť. Filozofia a trendy nového ročníka Miss Slovensko sú teda o osobnostiach. V súťaži Miss Slovensko 2023 už nehľadáme klasickú kráľovnú krásy, ale hľadáme Miss, ktorá bude celou svojou bytosťou hodnotným vzorom pre ostatné slovenské dievčatá a ženy,“ uviedol riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik ešte vo februári.