Daniela Nízlová (34) je od januára tohto roku šťastnou mamou malej dcérky Lindy, ktorú má so snúbencom, futbalistom Stanislavom Lobotkom (25). Dvojica spolu žije v talianskom Neapole. Po necelom roku má párik prvé problémy. Čo sa deje?

Daniela Nízlová iba nedávno letela takmer po troch mesiacoch, ktoré strávila na Slovensku, naspäť do Neapola, kde žije so snúbencom Lobotkom. No vtedy ešte zrejme netušila, čo ju čaká. Medzičasom prileteli za ňou opäť aj jej rodičia, ktorí jej zrejme teraz budú pomáhať. Podľa jej slov ju totiž čaká veľké sťahovanie. Luxusný dom s krásnym bazénom bude tak onedlho už minuosť.

"Máme pred sebou opäť bojovú úlohu, sťahovanie. Neviem, či sa mám smiať alebo plakať. Ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští. (inak to platí aj o ľuďoch, ale o tom potom)," napísala Daniela na svojom Instagrame v utorok večer. A čo je dôvodom tejto náhlej zmeny?

Lobotka s dcérou Lindou pri bazéne v Neapole. Zdroj: Instagram/Daniela Nízlová

"Dom, v ktorom sme, síce vyzerá pekne, ale sú v ňom plesne. A tie sú veľmi nebezpečné, čiže rozhodli sme sa rýchlo konať a za týždeň sme našli dom. Tak držte päste, potom sa hlásime z nového domu,"dodala Nízlová.

