Hoci Belohorcová hneď na úvod vyfasovala premeniť sa na škandalóznu speváčku Madonnu, žiadne jej erotické kostýmy nečakajte. Zuzana bude zahalená od hlavy po päty, keďže spievať bude jej veľký hit Frozen. Dych sa vám však zatají, keď na pódium vybehne Evelyn.

Evelyn v upútavke zmenili na Cyndi Lauper. Zdroj: tv markíza

Blondínka je totiž veľkou fanúšičkou amerických raperiek a aj preto ju premena na Cardi B mimoriadne potešila. A hneď v prvej časti ukáže blondínka hádam všetko zo svojich predností. Na sebe bude mať šaty s megavýstrihom, z ktorého jej len tak-tak nevypadli prsia. Chýbať nebudú ani zvodné pohyby a gestá. Už teraz je jasné, že práve na vystúpenia Evelyn sa budú diváci rozhodne najviac tešiť.

Evelyn počas skúšok Tvojej tváre. Zdroj: Instagram / tv markíza

,,Myslela som si, že to bude ľahké, že sa zabavím, povystupujem, ale nie. Akože je to aj zábava, ale je tam aj zodpovednosť, že sa to musím naučiť tancovať, naučiť sa slová a zvládnuť svoj stres v momente, ako vystúpim z výťahu. Ten výťah je najhorší… Ja vtedy normálne kŕče,” povedala Evelyn v Teleráne, ktorej vrásky narobili aj rôzne prevleky. ,,Myslela som, že to bude fajn, ale keď tam mám sedieť zviazaná v korzete a spievať v tom a je mi to teplo, do toho šošovky, parochňa, vtedy mám pocit, že mi to prekáža a pociťujem diskomfort,” dodala.

