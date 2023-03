Od prvej SuperStar prešlo už neuveriteľných 18 rokov. Premiérovo vtedy zasadli do porotcovského kresla spevák Paľo Habera, už nebohý Julo Viršík, hudobník Laco Lučenič a Lenka Slaná, ktorá bola v tom čase šéfkou známeho hudobného vydavateľstva. Pred rokmi pracovala ako PR manažérka hokejovej reprezentácie. V roku 2017 sme písali, keď sa objavila ako hosť rádia Aktual, kde porozprávala o svojej práci. Ľudia však potom o nej roky nič nepočuli. Až doteraz, keď sa s ňou náhodne stretol exsuperstarista Miro Jaroš.

Lenka Slaná kedysi. Zdroj: Archív

"Aha koho som dnes stretol! Veľká radosť, zimomriavky! Lenka Slaná - kedysi porotkyňa v SuperStar (aj vďaka nej dnes tvorím, stála na úplnom začiatku mojej kariéry!)," zveril sa Jaroš na svojom profile na Facebooku. Odvtedy ubehlo už dlhých 18 rokov, kedy bolo finále prvej SuperStar v apríli 2005. "Chápete, že už je to 18!rokov!? Toto stretnutie mi dnes spravilo deň! Žiarime obaja! Škoda, že sme na seba nemali viac času, Handlová čaká!" dodal spevák, ktorý sa ponáhľal na vystúpenie v rámi jeho aktuálneho turné po Slovensku. No a spoločný záber do archívu nemohol chýbať. Treba uznať, že za tie roky sa Lenka vôbec nezmenila! Klobúk dole.