Na Markíze odštartovala romantická šou Ruža pre nevestu. No pri pohľade na niektoré adeptky majú diváci pocit, že ide skôr o erotickú reláciu. Reč je napríklad o sexi Marcele, ktorej v prvej časti takmer vypadli zo šiat obrovské silikóny. Čo však všetkých najviac zaujíma je to, ako môže mať nezamestnaná žena peniaze na všetky takéto estetické prerábky.

Marcela o sebe hneď v úvode bez problémov povedala, že má upravené prsia, nos, pery či lícne kosti. Pri jej mene však svietilo - nezamestnaná. Okamžite sa tak stala terčom pre obrovské divácke hejty. Ľudia jej odkazovali aj to, že už len preto by sa k Tomášovi nehodila, že on je úspešný a ona bez práce. ,,To, že som bola nezamestnaná počas nakrúcania, neznamená, že som si pred ním doma váľala riť! Moje pôvodné povolanie bola cashierka v kasíne a z Turecka by som asi ťažko ťahala 12-hodinovky vo dne a v noci. Ži a nechaj žiť a skúste prosím neodsudzovať niekoho, koho nepoznáte a nepoznáte jeho príbeh, ďakujem," odkázala všetkým hejterom a vyjadrila sa aj k šatám, z ktorých jej takmer vypadli silikóny.

Páčili sa vám šaty Marcely? Zdroj: TV Markíza

,,K tej prvoplánovosti ohľadom mojich šiat, čo viac z vás pohoršilo. Šaty mi vyberali stylisti, vedeli, prečo to robia a ja som si užila obraz tej ,,bitch" s červenými perami. Aj keď povedzme si narovinu, na žene s menším poprsím by vyzerali elegantnejšie," vysvetlila výber outfitu.

