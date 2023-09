Bývalá hviezda JOJ-ky Zuzana Zuzanita Žilinčíková (37), známa zo šou Take me out či z Bez servítky, sa stala mamou. Dcérka dostala netradičné meno.

Milovníčku estetických zákrokov poznajú diváci zo zoznamovacej šou Take me out, kde sa pokúšala nájsť lásku. Po súťaži sa snažila zviditeľniť nielen silikónmi, ale aj obrovským brazílskym zadkom, ktorý si dala zväčšiť na klinike v Španielsku. Dnes sa stala mamou bábätka, ktoré má s dídžejom, u ktorého varila v šou Bez servítky a ktorý vystriedal jej zajačika, s ktorým kedysi randila. Krátko po oznámení vzťahu sa zasnúbili, plány im však zmenilo tehotenstvo.

Zuzanita v 7. mesiaci tehotenstva. Zdroj: Instagram/z.u.z.a.n.i.t.a

Zuzanita porodila v stredu večer a chvíle pred pôrodom sprevádzali komplikácie. Dievčatku sa na svet príliš nechcelo, no po dlhom dni kontrakcií sa to podarilo a dostalo zvláštne, no krásne meno. „Predstavujeme vám našu krásnu dcérku Auroru. Narodila sa 30. 8. 2023 o 22.19 hod, váha 3 980 g a 52 cm,“ napísal Zuzanitin snúbenec. Prečo zvolili toto meno, mamička aj vysvetlila.

„Pre niekoho zvláštne, nie moc typické meno, ale pre nás má obrovský význam. Totiž ja a moja polovička sme sa zasnúbili pod polárnou žiarou na Islande, kde vzniklo naše milované dievčatko.” Význam mena Aurora totiž znamená bohyňa svitania a polárna žiara.

Prečítajte si tiež: