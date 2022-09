Kaju hneď zaujímalo, čím sa Šimon živí. Keď jej povedal, že robí realitného makléra, extravagantná čiernovláska ostala dosť sklamaná a svojím výrazom to dávala aj patrične najavo. Neskôr ho šokovala svojím postojom k domácim prácam. Doma by mala najradšej papierové taniere, aby nemusela umývať riad. Netrvalo dlho a sympatického Šimona začala kritizovať pre jeho účes s poznámkou, že sa na neho preto nemôže ani pozerať. V urážkach však pokračovala. Tipla mu 32 rokov a vysmiala ho aj za výšku.

Kaji na Šimonovi neustále niečo prekáža. Zdroj: TV JOJ

,,Veď mám 183 cm,” nechápavo krútil hlavou. ,,No to určite, ty čo mi tu rozprávaš za blbosti zase,” odpinkala ho. „Dievča zlaté, ty sa spamätaj, s tebou by nikto nevydržal! Trošku pokory a slušného správania si si zabudla niekde, pani barmanka,” vyčítajú jej diváci. „Je nesmierne drzá! Už od prvej chvíle nesympatická. Mala si hľadať chlapa v bare,” napísala diváčka Nika. A ako sa Kaja páči vám?

