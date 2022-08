Fanúšikovia sa na 47-ročnú Žanetu môžu tešiť už o pár dní. Najnovšie sa totiž rozhodla, že si bude prostredníctvom televíznych kamier hľadať partnera. Extravagantná Žaneta to s láskou rozhodne nevzdáva. Z opatrovateľky v Taliansku sa stala manželkou najmladšieho syna svojho klienta a narodila sa im dnes už dospelá dcéra. Manželstvo sa skončilo rozvodom.

Šou Láska na chate. Zdroj: tv joj

Aj preto sa prihlásila do televíznej zoznamky. S účinkovaním pred kamerami má už však skúsenosti. Nedávno sa objavila v relácii o varení Bez servítky. O svojom budúcom partnerovi má jasnú predstavu: Mal by byť vtipný, úprimný a stáť si za svojím slovom. A keďže miluje uniformy, mal by to byť, ako sama hovorí, v prvom rade chlap. To, ako sa jej bude dariť, uvidia diváci od 30. augusta na obrazovkách JOJ-ky.

