Odborník na tropickú medicínu a infektológiu profesor Vladimír Krčméry sa na tému koronavírusu vyjadroval už nespočetne veľakrát. A teraz dokázal, že pre osvetu je ochotný objaviť sa aj tam, kde by ho ľudia rozhodne nečakali. Uplynulú sobotu si totiž zahral v novom seriáli RTVS Pumpa, v ktorom Mišo Kubovčík a Dano Heriban diskutujú na aktuálne témy z predošlého týždňa.

Michal Kubovčík, Dano Heriban a Tibor Vokoun v seriáli Pumpa. Zdroj: RTVS



,,Pán Krčméry, môžem sa Vás opýtať, čo bude? Zvládneme to? Nebude koniec sveta?“ zisťoval seriálový taxikár Dano. ,,Za posledných 20 rokov sme mali 4 koronavírusy a všetky sme prekonali. Áno, Busan, Hong Kong, Wu-chan, Taipei. Zvládli sme to disciplínou,“ vysvetlil lekár, do čoho mu hneď skočil Heriban, že ,,šikmookí“ už majú imunitu a my nie. ,,To nie je vec imunity. Čínska disciplína plus európske know-how. Kombinácia týchto dvoch. Takže ak budeme disciplinovaní, zvládneme to,“ reagoval pohotovo pán Krčméry a vysvetlil aj rozdiel medzi sarsom a covidom.

,,SARS prichádza hneď, to je troška výhoda, že teraz váš okašlem a zajtra ráno ste chorý a každý o tom vie. No a covid je zákerný. Ak vás nakazím, tak vy ochoriete piaty, šiesty, siedmy, ôsmy deň, ale tri dni predtým už môžete nainfikovať ostatných,“odpovedal špičkový infektológ a zdôraznil aj to, prečo po pokojnom lete udrela druhá vlna. ,,Nepoznám žiadny živý organizmus, ktorý chce zomrieť. Bol v pokoji, stíšil sa a teraz znova udrel.“

Odborník Vladimír Krčméry Zdroj: Matej Kalina



A kedy bude vakcína? Chceli vedieť Heriban s Kubovčíkom. ,,Verím, že to bude vianočný darček. Rusi to už majú, Číňania, Američania... tak my na Vianoce. Alebo to bude skôr novoročný darček,“poslal divákom prostredníctvom seriálu odkaz Krčméry, ktorý na natáčanie kývol okamžite. Hostia sa totiž oslovujú tesne pred nakrúcaním, keďže herci mapujú aktuálne témy z daného týždňa. Pán Krčméry bol dokonca ochotný prísť na pumpu do Lozorna na čas 22.30. Točí sa totiž každý štvrtok od deviatej večer až do štvrtej rána.