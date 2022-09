Českému Blesku správu v pondelok večer potvrdil Jurtinov bývalý spoločník z produkčnej firmy. „Táto smutná správa ma zastihla v pondelok večer. Môžem potvrdiť, že môj bývalý spoločník v piatok spáchal samovraždu. Zrejme za to môžu jeho veľké finančné problémy. Pred smrťou rozposlal správu na rozlúčku, bohužiaľ jej však nikto neveril, bolo to totiž po niekoľkýkrát. Podľa mojich informácií odišiel k domu, kde predtým býval s exmanželkou a ich synom, tam zašiel autom do lesa a ako diabetik, ktorý mal prístup k inzulínu, sa týmto liekom zámerne predávkoval,“ povedal Fawad.

Režisér filmu Babovřesky Zdeněk Troška. Zdroj: ROBO HOMOLA

Podľa webu eXtra.cz sa mal Jurtin zabiť v Hrabalově Kersku, kde posledné dva roky býval. „Je to rodinná záležitosť, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Ďakujem za pochopenie,“ nechcela pre eXtra celú vec komentovať jeho bývalá manželka, s ktorou mal dieťa.

Jeho poslednou prácou bola produkcia koncertu Romana Ondráčka, ktorý bol však pre nezáujem zrušený.

Jedným z hlavných hostí mal byť aj Vašo Patejdl , na plagátoch propagoval veľa ďalších známych mien, ako napr. Marka Ztraceného , ktorý sa proti tomu však ohradil a o ničom nevedel. Niekoľkým osobnostiam dĺžil peniaze za ich účinkovanie v muzikáloch Rocky a Mamma Mia! Istý čas bol Jurtin aj manažérom Daniela Land u , ktorému produkoval jeho posledné turné a pražský megakoncert.



Prečítajte si tiež: