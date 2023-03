Felix Slováček (79) rád chodí do spoločnosti, a tak nemohol chýbať na pražskej premiére muzikálu The Bodyguard. Opäť však dorazil bez manželky Dády. Čas trávil s inými dámami a zdalo sa, že na svoju ženu si ani nespomenul. A to si pre neho Patrasová po návrate z hôr v Taliansku pripravila prekvapenie – zašla k celebritnému kaderníkovi Jiřímu Hrabalovi, ktorého služby vyhľadáva už dlhšie. A ten z nej urobil novú Dádu!

Felix Slováček a Dagmar Patrasová Zdroj: Aha!

„Aj naživo je to kočka, nie?“ napísal na sociálnej sieti Hrabal. Dáda mu zapózovala na prezentačné video. Nalíčená a učesaná vyzerala opäť ako za starých dobrých čias. Jej fanúšikovia teraz veria, že jej dobrá nálada a s tým spojená chuť do života vydržia čo najdlhšie a nespôsobí zase nejaký trapas, aký vyrobila nedávno v živom vysielaní rannej televíznej relácie, keď pôsobila veľmi zmätene a dokonca miestami ledva hľadala slová. Neskôr sa objavili dohady, že v takom stave nemala byť ani pustená na obraz.