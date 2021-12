Obľúbená šou Pečie celé Slovensko už pozná svojho prvého víťaza. Stal sa ním Miroslav Miňo Macuľa (39), ktorý svojím cukrárskym umením prekvapil nielen divákov pri televíznej obrazovke, ale aj sám seba. V rozhovore nám prezradil, čo mu robilo najväčší problém a aj to, aké má plány do budúcna.

Aký to bol pocit počuť na konci od poroty svoje meno?

Po vyhlásení víťaza to bol najskôr šok, pretože som to nečakal. Spočiatku som tomu neveril, vlastne dodnes tomu nemôžem uveriť. Keď ma začali Lucia s Alenkou objímať, až vtedy mi to docvaklo, ale dosť málo si z toho pamätám, keďže to boli neskutočné emócie. Hneď som si spomenul na starkú a vlastne vďaka tomu, že má viedla k pečeniu, som sa mohol stať víťazom. Starká s mamou boli pri mojich začiatkoch.

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

Ako by ste zhodnotili svoje účinkovanie v šou?

Moje účinkovanie v šou s odstupom času hodnotím len kladne. Samozrejme, niektoré veci by som teraz urobil inak, ale asi to tak malo byť. Možno by som nevyhral, keby som to robil inak (smiech). Mojím cieľom bolo nevypadnúť prvý a dostať sa aspoň do prvej päťky. Ale z kola na kolo som si dával vyššie méty. Takže účinkovanie v šou bolo z môjho pohľadu skvelé a som rád, že som sa prihlásil. Profesijne som narástol a za to som veľmi vďačný.

Ktorá výzva, či už technická alebo kreatívna, bola pre vás najnáročnejšia?

Najnáročnejšie výzva bola asi Rubikova kocka a modelované ovocie, keďže s mousseom dovtedy nepracoval. Ale vlastne každá technická výzva bola svojím spôsobom náročná vzhľadom na časový limit. Bolo to veľmi obmedzujúce a nebol tam priestor na chyby. Ak sa nejaká stala, človek musel rýchlo reagovať a zachrániť, čo sa dá.

Naopak, s ktorou výzvou ste vôbec nemali problém?

Pred každou výzvou som mal rešpekt, lebo doma sa vám to podarí, ste natrénovaní, no práve v súťaži to nevyjde. Ale menej som sa bál pred chlebom a pred sušienkovým monumentom, keďže chlieb aj sušienky pečiem, hlavne teraz pred Vianocami.

Ako dlho ste sa pripravovali doma na účinkovanie v šou PCS?

Na šou som sa pripravoval tuším od marca, kasting sa však začal už v decembri. Produkcia nám poslala osobnú a kreatívnu výzvu a my sme vlastne posielali fotky a svoje recepty. Do začiatku nakrúcania sme mali pripravené recepty až po siedme kolo. Potom, keď som postupoval, tak sme ďalšie recepty vymýšľali a niektoré sme už ani neskúšali… nebol na to čas. (smiech) V deň finále som ešte nevedel, ako bude moja torta vyzerať, vedel som len príchuť. (smiech)

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

Čo bolo pre vás najstresujúcejšie?

Najstresujúcejšie na mňa pôsobil asi časový limit a potom čakanie na hodnotenie poroty. To boli vždy stresy, či sa to bude páčiť a či to bude chutiť.

